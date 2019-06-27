Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Заработавший на чужем горе 500 тысяч грн мошенник попал на скамью подсудимых

27 июня, 21:25

Аферист воспользовался чужим обьявлением с просьбой о помощи онкобольному мальчику


В Днепре судят мужчину, который собирал деньги якобы на лечение малыша. На самом же деле он хитроумным способом наживался на чужой беде. За полгода на свою карточку он получил около полумиллиона гривен.

Теперь 27-летний Игорь Руденко на скамье подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, он зарабатывал на доверчивых украинцах. В интернете нашел рассказ о малыше, которому собирали помощь на лечение в Италии. Скопировал историю болезни, фотографии восьмимисясного Артура. Указал свою карточку. И все. Деньги пошли. Корреспондентам "Сегодня" он рассказывает, что люди переводили от пятидесяти гривен до нескольких тысяч. Так за полгода собрал около полумиллиона. Они, говорит, средства нужны были на лечение своего ребенка.

"У него врожденный вывих бедра. Он плохо ходит. Нужны были деньги".

"А почему вы в таком случае не размещали обьявление, что Вам надо деньги на лечение собственного ребенка, а взяли чужие фото?", – спрашиваем мы.

"Ну я же не профессионал в этом деле. Как насмотрелся, как начитался, так вот и вышло", – отвечает подозреваемый в мошенничестве Игорь Руденко.

Деньги мужчина собирал до конца прошлого года. Несмотря на то, что малышу, данными которого он воспользовался, так и не смогли помочь. Мальчик умер еще осенью. Мать этого ребенка живет в Черкасской области, любого общения с журналистами избегает. В прокуратуре говорят: разоблачили мошенника случайно. Один из благотворителей решил перевести на лечение малыша несколько тысяч гривен. Но сначала начал выяснять все подробности.

Читайте также

Обратился к правоохранителям. Найти мошенника помогла киберполиция.

"Он писал людям о том, что необходимо сдать денежные средства для лечения малолетнего ребенка. Был зависим от игры на автоматах, лотереях. И все эти средства он тратил именно на это," – говорит прокурор Днепропетровской местной прокуратуры.

Сейчас известно о двадцати людях, переведших деньги на карточку мошенника. Но в действительности, говорят правоохранители, таких было гораздо больше. Если вину мужчины докажут, ближайшие 8 лет он может провести за решеткой.

Ранее "Сегодня" рассказывали о мошенниках, которые выманили у пенсионеров около 100 тысяч гривень. Действовали они по телефону.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег криминал, суд, афера, Днепр, мошенник, аферист

Вы сейчас просматриваете новость " Заработавший на чужем горе 500 тысяч грн мошенник попал на скамью подсудимых". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афера на два миллиона долларов: мошенник получил шесть лет тюрьмы

13 июня, 18:40

Мошенник просил два миллиона долларов за за якобы решение вопроса прекращения уголовного преследования в отношении Онищенко

Копы разоблачили брачного афериста "всеукраинского масштаба"

12 июня, 12:30

Задержанному грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве задержали мошенников, выманивающих по телефону деньги у людей

5 июня, 13:20

Злоумышленникам удалось выманить у киевлян 80 тысяч гривен

В Донецкой области мужчина попал в ловушку мошенника и лишился почти 50 тысяч гривен

29 мая, 17:00

Злоумышленник представился работником финансовой инспекции

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

Алибасова отравили Шукшины: что вырвалось из уст сестры продюсера

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

"Молчание ягнят": легендарная история Ганнибала Лектора

Ученые признали наступление новой эпохи в истории Земли

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Всего две пары по знаку Зодиака могут быть самыми счастливыми

Когда у человека наступает старость

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь