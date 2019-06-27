Заработавший на чужем горе 500 тысяч грн мошенник попал на скамью подсудимых

Аферист воспользовался чужим обьявлением с просьбой о помощи онкобольному мальчику

В Днепре судят мужчину, который собирал деньги якобы на лечение малыша. На самом же деле он хитроумным способом наживался на чужой беде. За полгода на свою карточку он получил около полумиллиона гривен.

Теперь 27-летний Игорь Руденко на скамье подсудимых. Его обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, он зарабатывал на доверчивых украинцах. В интернете нашел рассказ о малыше, которому собирали помощь на лечение в Италии. Скопировал историю болезни, фотографии восьмимисясного Артура. Указал свою карточку. И все. Деньги пошли. Корреспондентам "Сегодня" он рассказывает, что люди переводили от пятидесяти гривен до нескольких тысяч. Так за полгода собрал около полумиллиона. Они, говорит, средства нужны были на лечение своего ребенка.

"У него врожденный вывих бедра. Он плохо ходит. Нужны были деньги". "А почему вы в таком случае не размещали обьявление, что Вам надо деньги на лечение собственного ребенка, а взяли чужие фото?", – спрашиваем мы. "Ну я же не профессионал в этом деле. Как насмотрелся, как начитался, так вот и вышло", – отвечает подозреваемый в мошенничестве Игорь Руденко.

Деньги мужчина собирал до конца прошлого года. Несмотря на то, что малышу, данными которого он воспользовался, так и не смогли помочь. Мальчик умер еще осенью. Мать этого ребенка живет в Черкасской области, любого общения с журналистами избегает. В прокуратуре говорят: разоблачили мошенника случайно. Один из благотворителей решил перевести на лечение малыша несколько тысяч гривен. Но сначала начал выяснять все подробности.

Обратился к правоохранителям. Найти мошенника помогла киберполиция.

"Он писал людям о том, что необходимо сдать денежные средства для лечения малолетнего ребенка. Был зависим от игры на автоматах, лотереях. И все эти средства он тратил именно на это," – говорит прокурор Днепропетровской местной прокуратуры.

Сейчас известно о двадцати людях, переведших деньги на карточку мошенника. Но в действительности, говорят правоохранители, таких было гораздо больше. Если вину мужчины докажут, ближайшие 8 лет он может провести за решеткой.

Ранее "Сегодня" рассказывали о мошенниках, которые выманили у пенсионеров около 100 тысяч гривень. Действовали они по телефону.

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