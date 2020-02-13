Жильцов многоэтажки в Днепропетровской области напугал черный зверь: видео

Животное попало в дом через канализацию

Фото: pixabay.com

В городе Покров Днепропетровской области черная крыса напугала жильцов многоэтажки города. Зверек попал в дом через канализацию и не смог выбраться из унитаза.

Видео с животным уже появилось в сети.

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На кадрах видно, как хозяин квартиры открывает крышку унитаза, под которой в воде суетится крыса.

Напомним, в Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. На помощь женщине приехали спасатели. Пресмыкающееся поймали и выпустили на волю за городом.

А в Вольногорске Днепропетровской области появились неизвестные пауки – они уже нападают на людей. Одного из таких пауков обнаружил местный житель.

Также мы писали, что в Харьковском контактном зоопарке пропала обезьянка. Беглянку заметили посетители торгового центра. Животное гуляло по перекрытиям под потолком. Недавно в этом же зверинце исчез львенок.

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