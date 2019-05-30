Жизнь на свалке: в Новомосковске 97-летняя бабушка-ветеран ютится в кошмарных условиях

Бабушка вынуждена жить посреди гор мусора, которые собирает ее сын

Во дворе громоздятся горы вторсырья. Фото: Сегодня

В Днепропетровской области 97-летняя бабушка живет на свалке, среди куч отходов в частном доме. Она – ветеран войны, работала в тылу, а теперь вынуждена доживать свой век в кошмарных условиях.

Живет женщина вместе с сыном. С ними обоими пообщались журналисты "Сегодня", которым удалось попасть в дом.

О том, что здесь живут люди, Татьяна узнала случайно, когда решила поздравить ветерана войны, живущую по этому адресу.

"Мне говорят, нет, здесь живет мужчина, и его мама. Это шок был, я даже представления не имела, что могут в таких условиях держать маму. Трое детей", – вспомнила жительница Новомосковска Татьяна Шестаковская.

Мусора в этом дворе настолько много, что даже не выдержал забор. Владелец дома вначале общается с журналистами агрессивно, но, в конце концов, соглашается показать, как присматривает за матерью.

"Не пугайтесь, ничего страшного тут нет. Мусора нет, это все – вторсырье", – рассказал он.

За горами отходов дом едва виден. К нему ведет узенький проход, а в помещении – такая же картина – все завалено картоном и полиэтиленом. В одной из комнат Виктор показывает мать. Ей – 97 лет и она – ветеран войны. Бабушка почти ничего не видит и плохо слышит. Однако на сына не жалуется, говорит – всем довольна.

"Что вы едите, скажите им. – Я все ем, и борщ, и суп, и молочное, все ем. Он хорошо готовит. – Ма, скажите людям, как вам тут живется? – Как я живу? Хорошо", – говорит Наталья Гудим.

Виктор забрал сюда мать год назад – от сестры. Говорит, тогда старушка едва дышала. Он ее откормил, следит, чтобы вовремя принимала лекарства. Их в комнате – несколько пакетов. Чтобы купить медикаменты, Виктор и собирает вторсырье.

"Пакую каждый день бумагу. Бумага меня хорошо поддерживает. Сдам – три тысячи", – заверил сын пенсионерки Виктор Ткаченко.

Еще двое детей бабушки живут на этой же улице. Дочка – совсем близко, через один дом. Она говорит, что отдала мать брату, потому что сама чувствовала себя нехорошо. Но теперь родственников она проведывает нечасто.

"Хожу иногда, с разрешения. Как открывают мне двери. Я бы забрала, но она не пойдет, ее нужно только нести, она же не ходит", – объяснила Александра Андриевская, дочь пенсионерки.

В управлении социальной защиты знают о том, что происходит в семье и возле дома Виктора, однако ничего поделать не могут.

"Эта женщина имеет детей, которые, согласно законодательства, должны присматривать за своей престарелой матерью. Если бы она была одинокой, можно было бы по обращению этого человека оформить ее в дом-интернат", – заявила Галина Горбач, начальник Новомосковского управления труда и соцзащиты населения.

Виктор уверяет: за матерью будет присматривать и в дальнейшем. Также он пообещал корреспондентам "Сегодня" убрать во дворе через полгода и потом – пригласить в гости.

Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире многоэтажки на проспекте Тычины нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка. Она, к счастью, выжила.

Также в Киеве полиция разыскала родителей мальчика, который один бродил по улицам.

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