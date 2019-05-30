В Днепропетровской области разоблачили продажу оружия с помощью почты

Подозреваемым грозит до пяти лет заключения

В Днепропетровскую область по почте передавали оружие и боеприпасы. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области полицейские пресекли "бизнес" двух местных жителей, которые продавали оружие через интернет: клиент перечислял деньги на карту, а торговцы отправляли ему посылку почтой.

О незаконной торговле оружием полицейские узнали еще в конце прошлого года, однако провести санкционированные обыски в местах проживания подозреваемых смогли только 28 мая.

В ходе обысков полицейские обнаружили пять пистолетов, один карабин, 755 патронов, 11 запалов, 200 граммов взрывчатого вещества, три снаряда, семь запчастей огнестрельного оружия.

"Были установлены двое мужчин — 23-летний житель Днепра и 24-летний житель Солонянского района области, которые наладили канал сбыта оружия и боеприпасов. В настоящее время принимается решение о задержании фигурантов. Было открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"", — сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Накануне мы писали, что у вице-мэра Николаева изъяли боеприпасы. Полицию на чиновника навела его бывшая жена.

Также сообщалось, что НАБУ провела обыски у чиновников Нацгвардии. Кроме того мы сообщали, что НАБУ и ГБР провели обыски в структурах ГФС во Львовской области.

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