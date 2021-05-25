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Звал к себе помочь: в Днепропетровской области педофил насиловал школьника

25 мая, 16:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Житель Днепропетровской области может получить 12 лет тюрьмы за изнасилование подростка

В Днепропетровской области 52-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании подростка, ему уже сообщили о подозрении.

Об этом рассказала пресс-служба Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, нарушитель просил у 15-летнего парня помощи и приглашал его к себе домой. Когда тот приходил в гости, подозреваемый вступал с ним в половые отношения.

Полицейские уже собрали доказательную базу преступления и 52-летнего местного жителя привлекут к ответственности.

Мужчине уже сообщили о подозрении в изнасиловании и избрали ему меру пресечения – содержание под стражей. Теперь нарушителю грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник.

Кроме того, в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика.

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