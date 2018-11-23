"Бригаду-200" боевиков на Донбассе пополнили еще два "воина"

Вчера, 21:27

Теперь они уже не потревожат украинских военных

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На Донбассе у боевиков т.н. "ДНР" снова потери – бесславную "бригаду-200" (уничтоженный на фронте враг) пополнили еще два "воина". Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он не уточнил, каким образом боевики отошли в мир иной, но факт в том, что теперь они уже не потревожат украинских военных. 

Так, 20 ноября "бригаду-200" пополнил Колесников Александр "Волах" из г.Горловка.

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Также в этот же день компанию ему составил Овчаренко Сергей "Рыбачок" г.Горское.

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Между тем, за минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза, сообщили в пресс-центре ООС. В частности, боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское и Павлополь. Кроме того, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

Напомним, 21 ноября на Донбассе боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, ранение получил боец ВСУ.

А 20 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Донбасс, штирлиц, боевики
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"Сегодня"

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