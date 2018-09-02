В ООС рассказали подробности гибели украинского военного

Пострадавший во время взрыва старший позиции доставлен в медучреждение с множественным осколочным ранениями

Украинский военнослужащий, погибший в прошлые сутки, 1 сентября, на Светлодарском направлении, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом во время брифинга представителя пресс-центра Объединенных сил сообщил командир отдельного разведывательного батальона Сергей Високолян.

"Во время проведения инженерных работ по оборудованию наблюдательного поста старший позиции с подчиненным выполняли работы по совершенствованию фортификационного оборудования поста. Во время выполнения работ произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего один военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Старший наблюдательного поста получил множественные осколочные ранения", – сказал он.

Пострадавший после оказания ему первичной медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение. Состояние его здоровья – стабильное.

Напомним, сутками ранее украинские военные рассказали, как себя вели боевики после смерти Захарченко. 31 августа противник 11 раз открывал огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

30 августа враг атаковал ВСУ из гранатометов и пулеметов 12 раз.