Военные рассказали, как себя вели боевики после смерти Захарченко

С начала суток противник четыре раза обстрелял наши позиции в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино

Гибель так называемого "главы ДНР" Александра Захарченко никак не сказалась на активности боевиков в зоне проведения Операции объединенных сил.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба ООС, за прошедшие сутки, 31 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к стабилизации и была вполне контролируемой.

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Боевики осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Водяное.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток нет.

По данным разведки, в течение суток один боевик был убит и двое ранены.

С начала суток противник четыре раза обстрелял наши позиции в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Объединенные силы придерживаются условий "школьного" перемирия. В то же время российско-оккупационные войска хотя и несколько снизили количество обстрелов и не используют вооружение тяжелых калибров, однако перемирие нарушают", – говорится в сообщении.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия решила воспользоваться перемирием для усиления своих войск на оккупированных территориях Донбасса, усилив боевиков новыми артиллерийскими подразделениями.

Сообщается, что в ОРДЛО из России прибывают дополнительные артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке.