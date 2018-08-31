Враг атаковал ВСУ из гранатометов и пулеметов: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе

Боевики даже и не собирались соблюдать недавние договоренности по "школьному перемирию"

На фронте снова стреляют. Боевики очередной раз сорвали перемирие на Донбассе, атаковав позиции украинской армии 30 августа 12 раз, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что тяжелое вооружение противником не применялось, а огонь боевики вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединский и Водяное. Противник заметно уменьшил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного перемирия" полностью", – сообщают военные.

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С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции наших войск в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время украинские военные придерживались режима прекращения огня. За прошедшие сутки у ВСУ обошлось без потерь.

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу с 29 августа, однако боевики сорвали новое перемирие, 18 раз обстреляв ВСУ. Отметим, что в первый день перемирия враг даже применял запрещенное "Минском" вооружение.

Как сообщил вчера начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров, появились очередные доказательства поставок Россией на Донбасс запрещенных мин. В Минобороны рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой.