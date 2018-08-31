Враг атаковал ВСУ из гранатометов и пулеметов: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе

Сегодня, 09:03

Боевики даже и не собирались соблюдать недавние договоренности по "школьному перемирию"

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

На фронте снова стреляют. Боевики очередной раз сорвали перемирие на Донбассе, атаковав позиции украинской армии 30 августа 12 раз, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Отмечается, что тяжелое вооружение противником не применялось, а огонь боевики вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майорское, Шумы, Пески, Павлополь, Лебединский и Водяное. Противник заметно уменьшил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного перемирия" полностью", – сообщают военные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции наших войск в районе населенного пункта Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время украинские военные придерживались режима прекращения огня. За прошедшие сутки у ВСУ обошлось без потерь.

tt_08

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу с 29 августа, однако боевики сорвали новое перемирие, 18 раз обстреляв ВСУ. Отметим, что в первый день перемирия враг даже применял запрещенное "Минском" вооружение.

Как сообщил вчера начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров, появились очередные доказательства поставок Россией на Донбасс запрещенных мин. В Минобороны рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой.
Донбасс, военные, ВСУ, боевики, перемирие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Враг атаковал ВСУ из гранатометов и пулеметов: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Порошенко и Путин. Фото: архив

Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске

Вчера, 20:42

По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов

Украина

Бои под Иловайском. Фото: архив

Как ВСУ могли выйти из Иловайска: Муженко рассказал о двух вариантах

Вчера, 15:38

Генерал рассказал, как часть войск пыталась выходить по другим маршрутам, избегая расстрела
Загрузка...

Донбасс

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Война на Донбассе: с начала боевых действий на минах погибли более 20 детей

Вчера, 15:30

В целом в результате подрывов на минах погибли 482 человека

Донбасс

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

На Донбассе горят минные поля, взрываются боеприпасы – ООС

Вчера, 11:01

Военные закрыли КПВВ "Новотроицкое", пока не будет локализован пожар и не станет безопасно
Загрузка...