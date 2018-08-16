Кровавые "сюрпризы" боевиков: эксперт назвал причины обострения ситуации на Донбассе

Очередная активизация боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе может быть связана с прибытием на неподконтрольную территорию новых подразделений российско-террористических войск.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, полковник запаса, экс-работник оперативного управления Генштаба Олег Жданов.

"Думаю, обострение может быть связано с тем, что произошла очередная ротация российских-террористических войск, и вновь прибывшим офицерам нужно было "пристреляться" по нашим позициям. Плюс не нужно забывать, что приближается День Независимости, и всегда к украинским государственным праздникам боевики устраивают нам такие кровавые "сюрпризы" с максимальным нанесением потерь, увеличением числа обстрелов и всего остального", – рассказал военный эксперт.

Тем не менее, по его словам, серьезной эскалации военного противостояния ожидать не стоит.

"Фактически в целом конфликт на Донбассе вошел в более-менее стабильное русло. Есть определенные всплески, есть определенные затишья. Мы в одностороннем порядке продолжаем вести политику очередных перемирий. Но не думаю, что будет какая-то подвижка со стороны террористов, потому что трактовка понимания тех же Минских договоренностей с нашей стороны и со стороны РФ абсолютно противоположная", – отметил Жданов.

По его мнению, в этой ситуации может быть два варианта разрешения конфликта.

"Это – военный сценарий, когда мы проводим военную операцию при поддержке западных стран. Или же используем вариант политического давления на Россию, что и происходит на сегодняшний день. То есть применяется санкционное давление на РФ с принуждением ее к выполнению взятых на себя обязательств", подытожил он.

Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе.

Напомним, 15 августа ситуация в районе проведения ООС оставалась напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, из них шесть раз – из запрещенного "Минском" вооружения, в том числе из РСЗО "Град", чего не происходило несколько последних месяцев.