На Донбассе снайперы боевиков убили двух украинских бойцов

Сегодня боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня

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Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе, где боевики вторые сутки подряд срывают отвод войск в Золотом, сегодня погибли два украинских защитника, еще один получил ранение.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток в результате коварных действий снайперов два военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранение", – сообщает пресс-центр ОС.

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На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Опытного, Новотроицкого, Лебединского, Павлополя, Пищевика, Авдеевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил 3 обстрела позиций украинских защитников: дважды возле Золотого с направлений Первомайска и Золотого-5 – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и неподалеку Новолуганського по направлению Доломитного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Напомним, за прошлые сутки, 14 октября, на Донбассе пророссийские боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

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