600 подозрений, а тестов нет: Денисова рассказала о коронавирусе на Донбассе

На оккупированном Донбассе к медикам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратились около 600 человек, еще у 91 – подозревают пневмонию. Несмотря на ситуацию, проверить этих людей на новый коронавирус не могут, так как тестов попросту нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию – 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", - говорится в сообщении.
Денисова отметила, что на оккупированных территориях сейчас нет тестов на определение COVID-19 и врачи просто не могут установить этиологию пневмонии и болезней.
Напомним, ранее глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт заявила, что в оккупированных районах Донбасса распространение коронавируса несет большую угрозу местным жителям, большинство из которых относится к группе риска.
Также мы писали, что новые подозрения на коронавирус зафиксированы в Мариуполе Донецкой области.
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