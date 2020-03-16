Новые подозрения на COVID-19: в Мариуполе госпитализировали мать с ребенком

В Мариуполе Донецкой область зафиксированные новые подозрения на коронавирус. В частности, сейчас проверяют двоих взрослых и ребенка. Об этом на брифинге сообщила заместитель директора департамента здравоохранения городского совета Людмила Сергеева, передает mrpl.city.
По словам Сергеевой, люди, у которых заподозрили коронавирусную инфекцию, пребывали на отдыхе за границей: в Египте и Испании.
Сейчас их госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы №4 и в больницу скорой медицинской помощи.
"Биологические жидкости для анализа, в рамках протокола Минздрава, отправлены в референс-лабораторию Киева. Результаты исследования будут известны завтра. Есть регламент, регулирующий наши действия при подозрении коронавируса у человека, и мы ему следуем. Больные получают медикаментозное лечение по протоколу", – уточнила Людмила Сергеева.
Также сообщается, что двое из госпитализированных – мать и ребенок.
Напомним, ранее сообщалось, что дна из жительниц Черновицкой области, у которой был зафиксирован коронавирус, инфицировалась уже в Украине. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем обращении в Facebook.
"Этот вирус распространяется. Заражение произошло уже тут, в Черновицкой области", – сообщил он.
Всего в Украине, по данным на утро 16 марта, лабораторно подтверждено пять случаев инфицирования коронавирусом. Одна женщина умерла.
В то же время в Черновцах через несколько дней могут объявить о выздоровлении пациента с коронавирусом, который был первым человеком в Украине с подтвержденным диагнозом.
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