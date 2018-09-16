﻿Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" вблизи Луганска

Среди прочего также были зафиксированы гаубицы, танки и зенитные ракетные комплексы

Беспилотники СММ ОБСЕ 12 сентября зафиксировали 21 систему залпового огня "Град" недалеко от оккупированного пророссийскими боевиками Луганска, сообщается на сайте миссии.

В частности, 14 систем БМ-21 "Град" (122 мм) были зафиксированы вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), еще семь – недалеко от населенного пункта Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).

"За пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник обнаружил один танк (неустановленного типа), 23 буксируемые гаубицы (четыре 2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм, четыре Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пятнадцать 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи Хрустального, а также 15 танков (неустановленного типа), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и четыре зенитных ракетных комплекса (9K35 "Стрела"-10) возле Миусинска", – сообщили в ОБСЕ.

Вместе с тем в миссии отметили, что в подконтрольных Украине районах наблюдатели зафиксировали 8 РСЗО (БМ 21), стоявших возле Малиновки (82км к северу от Донецка) в нарушение линий отвода.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах команда ОБСЕ видела 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Ровнополь (86 км к западу от Донецка)", – отмечается в отчете.

Не так давно мы писали, что на Донбассе засекли 56 единиц техники боевиков.

Ранее в ООС развенчали фейк боевиков о "наступлении" украинских военных на Донбассе.

Напомним, недавно украинская сторона в СЦКК сообщила, что наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе беспрецедентное количество техники РФ.