Беспрецедентное количество техники: ОБСЕ заметили много российских танков и артиллерии на Донбассе

Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин на оккупированных территориях Донбасса, которые находятся вне мест хранения по условия отвода тяжелого вооружения, сообщает штаб ООС.

Кроме того отмечается, что боевики продолжают игнорировать "школьное" перемирие и наращивают количество обстрелов.

Миссия ОБСЕ зафиксировала значительное количество тяжелого российского вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения. Всего обнаружено 472 единицы российского вооружения:

танков – 217;

ББМ – 68;

РСЗО – 10;

152 мм прицепных гаубиц – 18;

122 мм прицепных гаубиц – 41;

122 мм самоходных гаубиц – 36;

100 мм противотанковых пушек – 21;

120 мм минометов – 33;

82 мм минометов – 9;

ЗРК – 19.

"Указанное количество техники позволяет развернуть до шести батальонно-тактических групп. Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований РФ передовым подразделениям ВСУ. Также вблизи границы с РФ в районе Маныч на грунтовой дороге, где нет ни одного пункта пропуска через границу, ОБСЕ обнаружили колонну из 10 тентованных грузовиков и четыре машины сопровождения, которые пересекали государственную границу Украины в направлении России", – говорится в отчете СЦКК.

Как сообщалось на днях, Россия решила воспользоваться перемирием для переброски артиллерии на Донбасс. Прибывшие из РФ артиллерийские подразделения имеют на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.

Также недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" озвучивал огромные потери боевиков с начала года. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения. Он отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае, но реальные потери могут оказаться еще больше.