Беспрецедентное количество техники: ОБСЕ заметили много российских танков и артиллерии на Донбассе

Сегодня, 12:09

Огромное количество тяжелого вооружения покинули места хранения и сосредоточены на боевых позициях

Российские танки. Фото: AFP
Российские танки. Фото: AFP

Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин на оккупированных территориях Донбасса, которые находятся вне мест хранения по условия отвода тяжелого вооружения, сообщает штаб ООС.

Кроме того отмечается, что боевики продолжают игнорировать "школьное" перемирие и наращивают количество обстрелов.

Миссия ОБСЕ зафиксировала значительное количество тяжелого российского вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения. Всего обнаружено 472 единицы российского вооружения:

  • танков – 217;
  • ББМ – 68;
  • РСЗО – 10;
  • 152 мм прицепных гаубиц – 18;
  • 122 мм прицепных гаубиц – 41;
  • 122 мм самоходных гаубиц – 36;
  • 100 мм противотанковых пушек – 21;
  • 120 мм минометов – 33;
  • 82 мм минометов – 9;
  • ЗРК – 19.

"Указанное количество техники позволяет развернуть до шести батальонно-тактических групп. Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований РФ передовым подразделениям ВСУ. Также вблизи границы с РФ в районе Маныч на грунтовой дороге, где нет ни одного пункта пропуска через границу, ОБСЕ обнаружили колонну из 10 тентованных грузовиков и четыре машины сопровождения, которые пересекали государственную границу Украины в направлении России", – говорится в отчете СЦКК.

Как сообщалось на днях, Россия решила воспользоваться перемирием для переброски артиллерии на Донбасс. Прибывшие из РФ артиллерийские подразделения имеют на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.

Также недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" озвучивал огромные потери боевиков с начала года. За восемь месяцев были уничтожены 567 боевиков и еще почти 900 получили ранения. Он отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае, но реальные потери могут оказаться еще больше.
Россия, техника, обсе, Донбасс, танки, СЦКК, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Беспрецедентное количество техники: ОБСЕ заметили много российских танков и артиллерии на Донбассе ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: архив

В "ДНР" нашли замену "Боярышнику": боевиков "косит" новая угроза "Барвик"

Сегодня, 09:02

Украинской армии станет еще легче на Донбассе – боевики сами себя травят

Донбасс

Фото: Facebook Богдана Днепрова

"Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь

Сегодня, 08:36

Боевики устроили 28 обстрелов, но не применяли оружия, запрещенного "Минском"
Загрузка...

Донбасс

Фото: скриншот

На Донбассе откроют КПВВ "Станица Луганская": стала известна дата

Вчера, 15:09

Пункт пропуска был закрыт 2 сентября и теперь его готовы запустить, но уже обновленным

Донбасс

Фото: mil.ru

На Донбассе Россия объявила "химическую тревогу": раскрыт коварный планы Москвы

Вчера, 13:49

К боевикам также прибыли российские пропагандисты, готовящие провокационные ролики
Загрузка...