Без отца остались двое детей: в Первомайске простились с погибшим бойцом

Фото: Исполнительный комитет Первомайского городского совета, Facebook

В Первомайске Николаевской области в последний путь провели погибшего на Донбассе Александра Слободанюка. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Погибший был младшим сержантам и воевал в ​​72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Смертельное ранение мужчина получил во время обстрела позиций украинских военных 19 января. 7 января Александру исполнилось 48 лет и, как уточнили в горсовете, 22 из них он посвятил служению Украине. У него остались родители, сестра и двое детей.

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Церемония прощания прошла 23 января в городском Центре культуры и досуга им. Ефросинии Зарницкой. Провести в последний путь бойца пришли родные, собратья и жители города.

А тем временем на Донбассе не прекращаются обстрелы. Только за прошлые сутки, 23 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Один военнослужащий получил ранения.

Кроме того, ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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