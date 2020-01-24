На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

За прошлые сутки, 23 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили восемь обстрелов:
- неподалеку Талаковки стреляли из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 8 мин;
- два раза у Опитного велся огонь из противотанкового ракетного комплекса – 2 выстрела и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки враг ударил из стрелкового оружия;
- в районе Широкино боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
- неподалеку Новоселовки Второй стреляли из станкового противотанкового гранатомета – 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- у Авдеевки велся огонь из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Водяного оккупанты ударили из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела:
- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- у Орехово велся огонь из гранатометов различных систем.
"Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Напомним, за предыдущие сутки, 22 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.
А 21 января местные боевики, российские наемники и кадровые военные РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк