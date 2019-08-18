Без света может остаться почти миллион жителей Луганской области

Без света, воды и канализации может остаться почти миллион жителей Луганщины. А еще сотни больниц, детских садов и других социальных учреждений. Если правительство отменит свое решение – продавать Луганской ТЭС газ по сниженной цене, пока не восстановятся поставки угля. Какие настроения у жителей региона? Чего больше всего боятся и как это можно предотвратить?

Свечи и керосиновые лампы наготове. В фонарях – заряженные батарейки. Почти месяц чета пенсионеров из Северодонецка, как и все жители Луганщины, живет в страхе веерных отключений электроэнергии.

Жителю Счастья Ване Францеву – полгода. Ежедневное купание, стирка, глажка – без благ цивилизации с маленьким ребенком не обойтись, говорит его отец.

Если исчезнет свет – не будет воды. Не будет канализации. Но больше Артема тревожит приближения холодов. Для Счастья и окружающих населенных пунктов – Луганская ТЭС источник не только электричества.

"Непосредственно – это тепло, это тепло от станции, то есть в зимний период оставить город без тепла .. очень, очень страшно. Вся эта ситуация, как ни крути, угнетает, беря ситуацию в целом, то есть военные действия", – делится Артем Францев, житель города Счастье.

ТЭС в Счастье использовала все запасы угля. До недавнего времени его поставляли с территории России.

До станции пути подходят исключительно с территории соседней страны. Подъездов к ТЭС с территории, контролируемой украинской властью, просто нет.

В июне Россия прибегла к очередному шантажу Украины и заблокировала поставки угля. Чтобы не допустить энергетического коллапса в регионе, Луганская ТЭС вынужденно перешла на газ. Себестоимость производства такой электроэнергии в разы больше, чем цена, по которой ее можно реализовать. Денег, которые платят потребители за электричество, не хватает. Поэтому угроза остановки ТЭС более чем реальна.

"Если станция не способна будет платить за природный газ, то согласно кодексу газораспределительных сетей, его оставят номинации, согласно этому просто перекроют задвижку и она остановится", – говорит Иван Плачков, председатель совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики Украины (1999-2000, 2005-2006 гг.)

Альтернативы Луганской ТЭС в регионе нет.

"Линия, которая есть и заходит к нам из Харьковской области, – она ​​где-то соответствует нашим требованиям мощности на процентов 40. И поэтому другого альтернативного варианта нет, только Счастье", – отмечает Виталий Комарницкий, губернатор Луганской области.

Спасением для миллионного населения Луганщины могла бы стать подстанция в Кременной. Но ее только строят. Закончить работы обещают только в следующем году.

"Все оборудование завезено, все материалы, необходимые для строительства, завезены. Мы идем в графике и имеем гарантии от подрядчика, в мае 2020 года этот объект наконец будет включен под напряжение", – говорит Владимир Кудрицкий, операционный директор НЭК "Укрэнерго".

Власти области обратилась в Кабмин с просьбой сделать исключение для ТЭС и продавать ей газ по более дешевой цене. И на этой неделе в Кабмине утвердили спецтариф для станции.

"Если газ дать по коммерческой цене на выработку электрической энергии – для луганчан надо поднять в несколько раз цену на электроэнергию. Что они – третий сорт? – Нет. Там и так достаточно проблем", – отметил тогда премьер Владимир Гройсман.

Однако уже на следующий день после принятия решения чиновники инициировали отмену льготы. Если это произойдет – пострадает все население области.

"На сегодняшний день в Луганской области - это порядка 700 тысяч жителей, промышленных предприятий, больницы, садики школы, более семисот социальных объектов плюс водоканалы, которые потребляют высокомощное насосное оборудование. Прекращение поставок воды временное, ну это очень очень большой комплекс проблем", – говорит Виталий Сурай, директор департамента ЖКХ Луганской облгосадминистрации.

Поэтому спасти регион пока сможет только снижение цены на газ для Луганской ТЭС. Но как решить энергетическую проблему Луганщины на будущее?. Выход есть. Представители бизнеса предлагают даже не выход, а выезд.

"На Луганщине нужна железная дорога, и этот вопрос жизненной безопасности для сотен тысяч людей. Как только государство инициирует строительство железной дороги на станцию, мы сразу же начнем переводить блоки ТЭС с антрацитового угля на газовый уголь. Переоборудование блоков – это минимум 300 миллионов гривен. И это огромные деньги. Но мы готовы пойти на это, ведь нам важна энергетическая стабильность и безопасность Украины", – отмечает Ирина Милютина, директор по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Луганская ТЭС, как и весь регион, стали заложниками политического противостояния Украины и России, говорят эксперты. Поэтому содействие государства – единственно возможный выход.

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