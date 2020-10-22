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Безработные и нарушители: в "Л/ДНР" проблемы с комплектацией войска

22 октября, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В оккупационных войсках продолжаются проблемы с нехваткой личного состава

В так называемых ЛНР и ДНР не только военные сборы "резервистов", но и активно агитируют местных жителей идти на контракт в войско боевиков. Однако желающих нет и оккупантам приходится набирать кого попало.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по прохождению военной службы в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российских оккупационных войск.

Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечения подконтрольных боевикам СМИ, качество и количество лиц, которые бы хотели подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей. Оккупанты вынуждены осуществлять набор среди безработных и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или по окончании их сроков.

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Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов предназначена для артиллерии.

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А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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