На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили детали

Пока боевики и кадровые военные РФ сосредоточены на боевых действиях, в тылу орудуют специальные подразделения

Российские наемники в Сирии. Фото: citeam.org

На оккупированных территориях работают подразделения наемников из России, которые занимаются диверсиями и устранением неугодных Москве главарей боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах. Руководят ими преимущественно офицерами ГРУ Генштаба РФ.

В разведке отмечают, что основу деятельности указанных вооруженных формирований составляют: проведение диверсий, подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений "1 и 2 АК", усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск (кадровых офицеров ВС РФ), ликвидация лиц, которые мешают преступной деятельности российских оккупационных администраций.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее покойный народный депутат и координатор группы "Информационной сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказывал, что в России "прижали" организацию по отправке наемников на Донбасс. По его словам, российские спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении.

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Кроме того, командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош отмечал, что война на Донбассе в России уже не популярна, а вместе с этим падает и рейтинг Путина.

Также смотрите сюжет с доказательствами СБУ об участии наемников "Вагнера" в войне на Донбассе:

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