На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили детали

На оккупированных территориях работают подразделения наемников из России, которые занимаются диверсиями и устранением неугодных Москве главарей боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Так, на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать подразделения, которые не входят в состав "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" и комплектуются исключительно наемниками, преимущественно российскими гражданами, с опытом боевых действий в локальных конфликтах. Руководят ими преимущественно офицерами ГРУ Генштаба РФ.
В разведке отмечают, что основу деятельности указанных вооруженных формирований составляют: проведение диверсий, подготовка личного состава разведывательных и снайперских подразделений "1 и 2 АК", усиление охраны представителей командования российских оккупационных войск (кадровых офицеров ВС РФ), ликвидация лиц, которые мешают преступной деятельности российских оккупационных администраций.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее покойный народный депутат и координатор группы "Информационной сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказывал, что в России "прижали" организацию по отправке наемников на Донбасс. По его словам, российские спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении.
Кроме того, командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош отмечал, что война на Донбассе в России уже не популярна, а вместе с этим падает и рейтинг Путина.
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