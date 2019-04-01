На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото
Снайпер ООС уничтожил боевика из России
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил очередного наемника из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Бригада 200. 31.03.19 пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшин 9 омсп. г. Ульяновск РФ. Ужалил снайпер ОС", – написал он.
Также офицер опубликовал снимки ликвидированного наемника, которые тот выкладывал в социальных сетях.
Напомним, 26 марта пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате ответного огня один оккупант в этот день был уничтожен и еще двое ранены.
Кроме того, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.
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