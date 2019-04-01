Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото

Сегодня, 20:02

Снайпер ООС уничтожил боевика из России

На Донбассе уничтожили российского наемника
На Донбассе уничтожили российского наемника. Фото: Facebook
На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/242/0cb/5ca2420cb2d4d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/242/0cb/5ca2420cb2d4d.png Донбасс Снайпер ООС уничтожил боевика из России

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил очередного наемника из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Бригада 200. 31.03.19 пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшин 9 омсп. г. Ульяновск РФ. Ужалил снайпер ОС", – написал он.

Также офицер опубликовал снимки ликвидированного наемника, которые тот выкладывал в социальных сетях.

Напомним, 26 марта пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате ответного огня один оккупант в этот день был уничтожен и еще двое ранены.


Кроме того, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, наемники, боевик, наемник, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики устроили четыре обстрела: применили тяжелые вооружения

Сегодня, 18:22

В результате обстрелов один украинский боец получил ранения

В Боснии судят наемника, воевавшего против ВСУ на Донбассе

Сегодня, 15:47

С июня по сентябрь 2014 года Гаврило Стевич состоял в подразделении сербских боевиков "Йован Шевич"

«Я смирилась с тем, что сын не вернулся в родительский дом»

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

«Беременна от Богомолова»: в Сети обсуждают живот Собчак

Промежуточные результаты выборов: за кого голосовал Кривой рог

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Готовят семейный склеп: в Крыму показали могилу сына Януковича

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой