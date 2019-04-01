На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото

Снайпер ООС уничтожил боевика из России

На Донбассе уничтожили российского наемника. Фото: Facebook

На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/242/0cb/5ca2420cb2d4d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/242/0cb/5ca2420cb2d4d.png 2019-04-01T20:02:56+03:00 Донбасс Снайпер ООС уничтожил боевика из России

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил очередного наемника из России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Бригада 200. 31.03.19 пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшин 9 омсп. г. Ульяновск РФ. Ужалил снайпер ОС", – написал он.

Также офицер опубликовал снимки ликвидированного наемника, которые тот выкладывал в социальных сетях.









Напомним, 26 марта пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате ответного огня один оккупант в этот день был уничтожен и еще двое ранены.

Кроме того, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе снайпер "ужалил" боевика из России: "Штирлиц" показал фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.