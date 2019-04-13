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Боевики активизировались на Донбассе: ВСУ понесли потери

Сегодня, 07:19

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения

Фото: AFP

В пятницу, 12 апреля, боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции наших войск 11 раз:

  • дважды из минометов калибров 120 и 82 мм – у населенного пункта Авдеевка;
  • дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Опытное;
  • из минометов калибра 82 мм – у населенного пункта Гнутово;
  • трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;
  • дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское;
  • из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Новозвановка;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Троицкое;
  • из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Зайцево.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 12 апреля двое боевиков были уничтожены, трое – ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.

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Тег Донбасс, ВСУ, ООС

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