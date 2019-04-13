Боевики активизировались на Донбассе: ВСУ понесли потери
Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения
В пятницу, 12 апреля, боевики 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение и потратили 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции наших войск 11 раз:
- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм – у населенного пункта Авдеевка;
- дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у населенного пункта Опытное;
- из минометов калибра 82 мм – у населенного пункта Гнутово;
- трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское;
- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Пищевик.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил:
- из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Новозвановка;
- из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Троицкое;
- из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Зайцево.
Во время обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 12 апреля двое боевиков были уничтожены, трое – ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.
"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – говорится в сообщении.
Напомним, военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Боевики активизировались на Донбассе: ВСУ понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Активизация боевиков и теракты: как Россия влияет на украинские выборы
Кремль использует разные методы для дестабилизации ситуации в Украине, говорит Мирослав Гай
Порошенко и Меркель выступили за "пасхальное перемирие" на Донбассе
Главы Украины и Германии призвали к прекращению огня в зоне ООС на период пасхальных праздников
Эксперт рассказал, для чего Москва продвигает федерализацию Украины и Молдовы
Окончательная цель Кремля – независимость Донбасса и Приднестровья, считает молдавский эксперт
Боевики усиленно отрабатывают скрытое выдвижение на передовую – разведка
В зоне ООС на Донбассе украинская разведка заметила подготовку боевиков к скрытному выдвижению на передовую