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Военный эксперт назвал особенности вооруженных провокаций боевиков на Донбассе

Сегодня, 04:30

Дмитрий Тымчук рассказал о подлой тактике боевиков

Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов
Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов. Фото: AFP

Не смотря на достигнутое "Весеннее перемирие" , интенсивность нанесения огневых ударов со стороны российских оккупационных войск на Донбассе по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории остается на высоком уровне.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

По данным военного эксперта, наибольшую огневую активность оккупационные формирования проявляли в районе окрестностей Попасная — Первомайск, северо-западных окраин Донецка, включая район Ясиноватая — Авдеевка, на Мариупольском направлении, а также в районе северных и юго-западных окраин Горловки и в районе Светлодарской дуги.

В ходе обстрелов и вооружённых провокаций отмечалось несколько особенностей. Например, основное количество обстрелов оккупационные формирования ведут с огневых позиций, расположенных вблизи населённых пунктов или непосредственно в них. При этом отмечалось стремление огневых групп противника осуществлять короткие огневые налёты и максимально быстро менять огневую позицию.

Основной причиной обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупационных формирований является стремление их командования вскрыть систему ведения огня передовых подразделений ВСУ. Также значительную долю огневых провокаций со стороны оккупантов составляют случаи огневой поддержки своих ДРГ, действующих в "серой" зоне, попытки борьбы со снайперами, корректировщиками и наблюдателями подразделений ОС. При этом противник активно использует миномёты, зенитные установки и вооружение бронемашин, в отдельных случаях фиксировалось и применение им ствольной артиллерии 122-мм калибра, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, особенно жарко было 11 апреля, когда боевики усилили обстрелы: погиб украинский военнослужащий, еще восемь были ранены. В ответ ВСУ удалось уничтожить девять оккупантов, еще восемь получили ранения .

Также было опубликовано видео, как украинские военные уничтожили БМП противника.


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Тег Донецк, Мариуполь, провокации, обстрелы, Тымчук, авдеевка, попасная, Светлодарская дуга, боевики Донбасса

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