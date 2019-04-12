Оккупанты атаковали ВСУ из запрещенного оружия, но получили суровый ответ
Украинские военнослужащие оставили врага считать потери
С начала текущих суток украинские войска попали девять раз под обстрелы на Донбассе, где ВСУ продвинулись вперед более чем на километр и заняли оборону в промышленных зданиях. Боевики также три раза применяли запрещенное "Минском" оружие.
Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ были обстреляны:
- из минометов калибра 82 мм – у населенного пункта Гнутово;
- трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;
- дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи сел Пищевик и Лебединское;
- из стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Опытное.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" силы ООС были атакованы:
- из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Троицкое;
- из минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Зайцево.
Военные утверждают, что потерь среди украинских солдат не было, а на вражеские провокации подразделения был дан адекватный ответ и теперь потери противника уточняются.
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", – резюмируют в ООС.
Напомним, что накануне пророссийские боевики на Донбассе 20 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще восемь были ранены.
Мы также писали, что по данным украинской разведки оккупационные войска на Донбассе активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Оккупанты атаковали ВСУ из запрещенного оружия, но получили суровый ответ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко и Меркель выступили за "пасхальное перемирие" на Донбассе
Главы Украины и Германии призвали к прекращению огня в зоне ООС на период пасхальных праздников
ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота"
Воины батальона "Донбасс" отомстили врагу за погибших товарищей и нанесли потери боевикам
В зоне ООС на Донбассе ранены двое украинских бойцов
С начала суток боевики провели шесть обстрелов украинских позиций
Порошенко назвал первый шаг на международной арене в случае победы на выборах
Президент намерен созвать "нормандскую четверку" по Донбассу