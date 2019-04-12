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Оккупанты атаковали ВСУ из запрещенного оружия, но получили суровый ответ

Сегодня, 19:00

Украинские военнослужащие оставили врага считать потери

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

С начала текущих суток украинские войска попали девять раз под обстрелы на Донбассе, где ВСУ продвинулись вперед более чем на километр и заняли оборону в промышленных зданиях. Боевики также три раза применяли запрещенное "Минском" оружие.

Как сообщают в пресс-центре Операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции ВСУ были обстреляны:

  • из минометов калибра 82 мм – у населенного пункта Гнутово;
  • трижды из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;
  • дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи сел Пищевик и Лебединское;
  • из стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Опытное.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" силы ООС были атакованы:

  • из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Троицкое;
  • из минометов калибра 82 мм – вблизи населенного пункта Зайцево.

Военные утверждают, что потерь среди украинских солдат не было, а на вражеские провокации подразделения был дан адекватный ответ и теперь потери противника уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", – резюмируют в ООС.

Напомним, что накануне пророссийские боевики на Донбассе 20 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб и еще восемь были ранены.


Мы также писали, что по данным украинской разведки оккупационные войска на Донбассе активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, война на донбассе, ООС

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