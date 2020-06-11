Боевики атаковали с беспилотника, у ВСУ потери

В мае боевики уже атаковали ВСУ с беспилотника, а сегодня оккупационные войска снова нанесли удар с воздуха по украинским военным. В результате один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Как рассказали военные, сегодня боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Павлополь.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь. Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.

Реклама В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе не утихает вражеский огонь. За прошедшие сутки российские боевики устроили 14 обстрелов, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отметим, что подобную тактику атаки с воздуха при помощи БПЛА используют периодически и украинские военные. Ранее мы показывали видео удара с беспилотника, как ВСУ устроили боевикам бомбардировку.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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