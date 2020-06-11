Боевики атаковали с беспилотника, у ВСУ потери

В мае боевики уже атаковали ВСУ с беспилотника, а сегодня оккупационные войска снова нанесли удар с воздуха по украинским военным. В результате один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
Как рассказали военные, сегодня боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Павлополь.
"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь. Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе не утихает вражеский огонь. За прошедшие сутки российские боевики устроили 14 обстрелов, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Отметим, что подобную тактику атаки с воздуха при помощи БПЛА используют периодически и украинские военные. Ранее мы показывали видео удара с беспилотника, как ВСУ устроили боевикам бомбардировку.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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