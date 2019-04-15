Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

ВСУ устроили боевикам бомбардировку и нанесли урон: видео удара с беспилотника

Сегодня, 11:11

Воины ООС дали жесткую "ответку" противнику, который применял свои дроны против украинской армии

Скриншот
Скриншот.

Украинские военные с помощью беспилотника устроили бомбардировку позиции боевиков и нанесли им урон. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

Украинский беспилотник завис прямо над позициями врага и сбросил им "на головы" мины.

"В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов подразделением "птиц, которые возвращались из теплых краев" (беспилотники ВСУ), было принято решение о "приветствии" оккупантов "плюшкой" (боеприпасом). Результатом "приветствия" двое оккупантов присоединились к "бригаде-200" (уничтоженные на Донбассе боевики), еще один зализывает ранения", – написал "Штирлиц".


Как сегодня рассказывали в штабе Объединенных сил, вчера, 14 апреля, боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

В то же время недавно боевики пустили слух, что придумали способ борьбы с украинскими беспилотниками. Оккупанты насторожились, что ВСУ испытали турецкий оперативно-тактический ударный БПЛА Bayraktar.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ВСУ, штирлиц, боевики, беспилотник, позиции

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ устроили боевикам бомбардировку и нанесли урон: видео удара с беспилотника". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе уничтожен российский наемник "Кот": в ВСУ показали фото

Сегодня, 09:31

Боевик воевал в несколько самых горячих точках на фронте, а теперь его никак не могут отправить назад в Россию

Офицер ВСУ уточнил потери боевиков: где были уничтожены оккупанты

12 апреля, 15:17

Девять боевиков пополнили "бригаду 200", сообщает "Штирлиц"

"Утилизировали гуманитарку": украинские военные уничтожили БМП противника, видео

12 апреля, 11:17

Боевая группа К-2 из 54-й бригаду ВСУ снова отличилась

"Враг играет с огнем": появилось видео пылающих позиций боевиков

10 апреля, 10:26

Воины ООС на днях так "отработали" боевиков, что у них до сих пор горят укрытия

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014

Аваков о решении не атаковать Гиркина при выходе из Славянска

Возможен снег: синоптик дала прогноз погоды на начало недели

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Красавица дня: интернациональная модель-триатлет Сильвия Рибейро

Профессор доказал, что люди живут в матрице

Советы бегуньям с большой грудью

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол
Загрузка...

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

Вчера, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой