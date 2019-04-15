ВСУ устроили боевикам бомбардировку и нанесли урон: видео удара с беспилотника

Воины ООС дали жесткую "ответку" противнику, который применял свои дроны против украинской армии

Скриншот.

Украинские военные с помощью беспилотника устроили бомбардировку позиции боевиков и нанесли им урон. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

Украинский беспилотник завис прямо над позициями врага и сбросил им "на головы" мины.

"В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов подразделением "птиц, которые возвращались из теплых краев" (беспилотники ВСУ), было принято решение о "приветствии" оккупантов "плюшкой" (боеприпасом). Результатом "приветствия" двое оккупантов присоединились к "бригаде-200" (уничтоженные на Донбассе боевики), еще один зализывает ранения", – написал "Штирлиц".

Как сегодня рассказывали в штабе Объединенных сил, вчера, 14 апреля, боевики 10 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

В то же время недавно боевики пустили слух, что придумали способ борьбы с украинскими беспилотниками. Оккупанты насторожились, что ВСУ испытали турецкий оперативно-тактический ударный БПЛА Bayraktar.

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