Боевики атаковали украинских военных, у ВСУ новые потери

Враг совсем обнаглел и продолжает нарушать режим прекращения огня – Украина уже обратилась в ОБСЕ

Боевики снова нанесли урон украинской армии / Фото: Минобороны Украины

На фронте не прекращаются обстрелы и сегодня в результате вражеских атак снова ранены два украинских бойца.

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Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка ВСУ "Север".

Военные отмечают, что позиции украинских защитников были обстреляны из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК уведомила ОБСЕ о грубом нарушении режима прекращения огня боевиками.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля боевики на Донбассе убили украинского военного, еще семерых ранили. Враг резко активизировался и ударил по бойцам ВСУ из пулеметов, минометов и гранатометов.

Тем временем главарь боевиков т. н. "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект лишь приостановили на некоторое время.

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