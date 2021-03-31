Боевики из пулеметов лупили по девушке: как медик спасла бойца под шквалом пуль

Во время расстрела враждебными снайперами украинских саперов в Шумах девушка-медик полсотни метров тащила вдвое тяжелее себя раненого побратима в укрытие. История настоящего героизма на войне в репортаже "Сегодня".

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Сейчас в районе Шумов, где боевики убили саперов, относительно тихо. Бойцы до сих пор не понимают, как можно было расстрелять тех, кто ищет мины в тылу.

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"Их заметили, накрыли минометами, стрелковым оружием, где присутствовал пулеметчик, присутствует снайпер, поэтому их просто расстреляли за их работой", – говорят военные.

Тогда погибли четверо воинов, но жертв могло быть больше, если бы не медик Светлана. Ее все как один называют героиней. Хотя сама она так не считает.

"Первое, что я увидела – это три человека. Двое ранены и один человек – на первый визуальный взгляд без признаков жизни", – вспоминает Светлана.

К медику на помощь саперам пошли двое бойцов, но враг их убил. Светлане удалось извлечь из-под пуль побратима, который получил под обстрелом тяжелые ранения.

"Рука, нога и, если так можно сказать, правый бок – мы накладывали турникеты. Это все, что мы могли сделать в той зоне. И уже с помощью ребят оттягивали их в безопасную зону", – говорит Светлана.

Видео: Сегодня

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Спасать бойцов вместе со Светланой бросился и Сергей. До войны – водитель скорой. Почти полсотни метров они тащили раненого грязью. Под огнем вражеского пулеметчика.

"Поле обзора у него было прекрасное. Поэтому он не видел никакой нашей агрессии. Он видел просто эвакуацию. И он лупил по этой девушке – по нашей Светлане, медику. По нам", – уверен Сергей.

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Потерял немало крови и нужно срочно эвакуировать – это все, о чем тогда думала, говорит Светлана. Страха вообще не чувствовала.

"В тот момент нет. А потом, когда ты уже сидишь – обдумываешь после всего этого, что произошло, думаешь, что возможно все могло иначе быть", – отмечает медик.

Мужество и героизм Светланы должны быть оценены – считают ее побратимы. Бригада подала документы на награждение врача орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Корреспондент "Сегодня" Егор Логинов

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Напомним, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 марта, они восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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