Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ

В результате боевых действий никто из украинских бойцов не пострадал

В течение текущих суток, 24 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе Новолуганского и Лебединского российские захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм. Также, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Свободный.

Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", – отмечено в сообщении.

Ранее мы писали, что ВСУ заставили врага соблюдать тишину.

Напомним, сутками ранее, 23 ноября, боевики ударили из 120 мм минометов и ПТРК, но жестоко поплатились. Два оккупанта были уничтожены и еще один – ранен.

Сутками ранее, 22 ноября, боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза, сообщили в пресс-центре ООС. В частности, боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, хутор Вольный, Луганское и Павлополь. Кроме того, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.