Боевики на Донбассе используют запрещенное оружие

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила о фактах применения запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны российско-оккупационных сил. Об этом рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, боевики, вопреки минским соглашениям, применяют минометы 82-го и 120-го калибров во время обстрелов украинских позиций.

Так, во вторник, 3 сентября, в период с 18:57 до 19:55 боевики выпустили 6 мин 120-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.

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Кроме того, минометный обстрел был зафиксирован и утром 4 сентября. Российские вооруженные формирования выпустили 10 мин калибра 82 мм и одну мину калибра 120 мм по украинским военнослужащим вблизи Майорска.

"Вышеуказанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании наемников и вооруженных формирований Российской Федерации придерживаться режима прекращения огня и сознательном невыполнении минских договоренностей", – отметили в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

Пока враг проводит смену и перегруппировку войск, на одном из направлений ВСУ добились нового успеха, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

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