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Боевики на передовую перебрасывают танки и артиллерию – разведка

4 сентября, 13:27

Военные отмечают, что оккупанты прячут технику в гражданских зданиях

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе оккупационные войска проводят ротацию подразделений, перебрасывают тяжелую технику на передовую и маскируются в жилых районах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск в течение ротации передовых подразделений, которая длится с середины августа, скрыто усиливает позиции соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, на передовую прибывают мотострелковые подразделения усиленные дополнительным вооружением и техникой, в т.ч. танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами.

В то же время для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры – снова прикрываются мирными жителями.

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Кроме того, как отмечают в разведке, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в т.ч. устанавливают дополнительные минные поля с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

Пока враг проводит смену и перегруппировку войск, на одном из направлений ВСУ добились нового успеха, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

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Источник: Сегодня

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