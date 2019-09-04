Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе: в разведке сообщили подробности

/ Фото: Минобороны РФ

Россия и боевики продолжают срывать договоренности по Донбассу, а также оккупанты начали еще больше обострять ситуацию на передовой. Российское командование перебрасывает на украинскую землю спецгруппы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск с 1 сентября увеличило интенсивность мероприятий по провоцированию обострения обстановки на линии соприкосновения. В частности, активизирована диверсионно-разведывательную деятельность и снайперские обстрелы позиций Объединенных сил за счет прибывших на передовые позиции соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" дополнительных диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар.

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В то же время на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Ростовской области прибыли дополнительные диверсионные группы из состава подразделений специального назначения ВС РФ. При этом, противник продолжает использовать для скрытого перемещения личного состава, вооружения, военной техники, боеприпасов из России на временно оккупированную территорию неконтролируемые украинской властью участки границы вне пунктов контроля.

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Пока враг ищет способы нанесения урона украинской армии, на одном из направлений ВСУ добились нового успеха, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

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