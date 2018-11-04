Боевики на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка"

Сегодня, 09:13

Враг не только нарушил перемирие, но и поставил под угрозу жизнь мирных жителей

КПВВ &quot;Марьинка&quot;. Скриншот
КПВВ "Марьинка". Скриншот

Боевики из автоматов и пулеметов снова обстреляли КПВВ "Марьинка" в Донецкой области. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Военные отмечают, что оккупанты продолжают пренебрегать взятыми на себя обязательствами по прекращению огня и не стесняются применять оружие в районе гуманитарных коридоров в часы их работы, ставя по угрозу жизнь мирных жителей.

"Так, вчера в 18:25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, который недалеко от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил. Под обстрел попал и контрольный пост пограничников, который находится перед КПВВ "Марьинка". К счастью, в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал, военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил из состава Объединенных сил обеспечили надлежащий уровень безопасности", – говорится в сообщении.

Командование ООС обещает принимать адекватные меры для защиты местного населения от агрессивных действий оккупационных войск.

Как сегодня сообщали в штабе Объединенных сил, боевики снова обострили ситуацию под Донецком – в итоге потери понесли и ВСУ, и противник. Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом враг два раза применил запрещенное "Минском" вооружение.
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"Сегодня"

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