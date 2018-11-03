Полдня "тишины" на Донбассе: шесть обстрелов и раненый украинский боец

Украинские солдаты несколько раз из адекватно принудили врага к соблюдению режима тишины, заявили в Минобороны

С начала суток и до 12:00 донбасские боевики четыре раза обстреливали позиции украинских военных, ранив одного солдата, сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

"С полуночи со стороны оккупированного села Саханка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Широкино", – заявил спикер ведомства Дмитрий Гуцуляк на брифинге 3 ноября.

Кроме того, в районе Золотого-4 велись обстрелы из стрелкового оружия, вблизи Водяного – из гранатометов, а в районе Первомайского – из БМП. В результате обстрелов был ранен украинский военный, которому сейчас оказывают помощь в военном мобильном госпитале.

По словам Гуцуляка, военнослужащие Операции Объединенных сил "несколько раз из стрелкового оружия адекватно принуждали врага к соблюдению режима тишины".

В то же время, представитель Минобороны утверждает, что обстановка на линии фронта на Донбассе контролируется военными ООС.

Напомним, что за прошедшие сутки были зафиксированы 22 обстрела позиций украинских солдат со стороны подконтрольных России боевиков.

Кроме того, сообщалось, что 1 ноября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.

Также мы писали, что днем ранее боевики 21 раз обстреляли позиции украинской армии, применив запрещенное "Минском" вооружение, но попали под ответный обстрел ВСУ и понесли потери