Боевики обострили ситуацию под Донецком: ВСУ и противник понесли потери

"Жарко" было в районе Песком, Красногоровки и Марьинки

За прошлые сутки, 3 ноября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг два раза применил запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельске, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Вследствие обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись защитники Золотого и Песков, а по позициям у Невельского враг стрелял из вооружения БМП.

Трижды за прошлые сутки продолжались боевые действия у Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств.

По данным разведки, в течение суток, было уничтожены три оккупанта, еще три – ранены.

В текущие сутки противник трижды обстрелял наши позиции – в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковское. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82 мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Напомним, сутками ранее, 2 ноября, боевики 22 раза обстреляли украинских солдат, но получили "ответку", однако у ВСУ обошлось без потерь

А 1 ноября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.