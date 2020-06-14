Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где прошли обстрелы

За 14 июня противник семь раз нарушил режим тишины

В течение 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации, по состоянию на 17:00, 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, по украинским военным в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял наших защитников у Орехова и два раза возле Хутора Свободного из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

В тренде В Сумской области погибли два брата-подростка: что произошло

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских военнослужащих захватчики прекратили свою активность.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Реклама

Напомним, за 13 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов погиб украинский воин, но ВСУ жестко отомстили.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе мина боевиков попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще три разорвались в непосредственной близости от частного дома.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама