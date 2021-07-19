Українська
$ 27,23
32,14
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики на Донбассе провоцируют бойцов ВСУ: где вчера стреляли

19 июля 2021 7:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Российские наемники пытались подорвать репутацию ВСУ, однако сделали хуже только себе – об их нарушениях уже знают в ОБСЕ

Боевики игнорируют режим прекращения огня.

Боевики игнорируют режим прекращения огня. / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе за прошлые сутки, 18 июля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они устраивают провокации, чтобы потом обвинить украинских военных в нарушении договоренностей.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Читайте также: Главарь террористов т. н. "ДНР" Пушилин вступит в партию Путина

Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. А у Авдеевки российские наемники обстреливали ВСУ из подствольных гранатометов и дистанционно заминировали территории минами ПОМ-2.

Также в Луганской области заметили вражеский беспилотник – он пересек линию разграничения.

Реклама

Боевых потерь среди украинских военных нет. Боевикам не удалось спровоцировать ВСУ, а вот об их нарушениях уже знают представители миссии ОБСЕ.

В тренде
Убил медбрата ножкой от стула: из психбольницы под Кривым Рогом сбежал опасный пациент (фото)
Сбежавший из психбольницы 21-летний пациент / коллаж "Сегодня"

С начала этих суток, 19 июля, нарушений еще не было. Ситуацию в районе ООС контролируют наши защитники.

Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йоркав Донецкой области. Этот удар мог закончится катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Кроме того, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Не отказались от
Не отказались от "Новороссии": боевики планируют захват новых территорий УкраиныДонбасс
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе: маршрут и графикУкраина
Боевики ударили по Нью-Йорку, могла быть химическая катастрофа: видео и фото
Боевики ударили по Нью-Йорку, могла быть химическая катастрофа: видео и фотоДонбасс
На Донбассе опять атаковали украинские войска: где стреляли
На Донбассе опять атаковали украинские войска: где стрелялиДонбасс
На Донбассе прошли сутки без обстрелов. Боевики
На Донбассе прошли сутки без обстрелов. Боевики "проснулись" только этой ночьюДонбасс
На Донбассе боевики продолжают палить по ВСУ: пострадали пять украинских бойцов
На Донбассе боевики продолжают палить по ВСУ: пострадали пять украинских бойцовДонбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять