Боевики на Донбассе провоцируют бойцов ВСУ: где вчера стреляли

Российские наемники пытались подорвать репутацию ВСУ, однако сделали хуже только себе – об их нарушениях уже знают в ОБСЕ

Боевики игнорируют режим прекращения огня. / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе за прошлые сутки, 18 июля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они устраивают провокации, чтобы потом обвинить украинских военных в нарушении договоренностей.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. А у Авдеевки российские наемники обстреливали ВСУ из подствольных гранатометов и дистанционно заминировали территории минами ПОМ-2.

Также в Луганской области заметили вражеский беспилотник – он пересек линию разграничения.

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Боевых потерь среди украинских военных нет. Боевикам не удалось спровоцировать ВСУ, а вот об их нарушениях уже знают представители миссии ОБСЕ.

С начала этих суток, 19 июля, нарушений еще не было. Ситуацию в районе ООС контролируют наши защитники.

Напомним, ранее боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йоркав Донецкой области. Этот удар мог закончится катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов.

Кроме того, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией