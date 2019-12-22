Боевики на Донбассе шантажируют и вербуют заключенных, переданных в украинские тюрьмы

Свидетельство о методах террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных

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Сотрудники Службы безопасности Украины, которой ранее сдался завербованный спецслужбами России "крот"-военный, получили очередные доказательства вербовки пророссийскими террористами заключенных, переданных в украинские пенитенциарные учреждения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми структурами квазиреспублик", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, чтобы получить у узников согласие, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям. Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях – в колониях "Л/ДНР" нет отопления, медицинской помощи, не хватает еды.

Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: заключенные строят блиндажи, роют окопы.

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Свидетельство об именно таких методы террористов предоставил СБУ один из этапированных заключенных. Мужчина, перемещенный из колонии с неподконтрольной части Луганской области, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских воинских подразделений и военной техники. Однако мужчина обратился в СБУ и дал подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и полученном задании.

В СБУ предупреждают, что государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с вражескими спецслужбами.

Напомним, в ноябре контрразведка СБУ предупредила вовлечение украинской чиновницы в антигосударственную деятельность в пользу так называемого "МГБ ЛНР".

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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