Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов

Фото: пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки, 13 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщается в сводке операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов: неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия; вблизи Павлополя – из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из стрелкового оружия; вблизи Авдеевка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

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С начала текущих суток оккупант один раз нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел: близ Песок - из стрелкового оружия.

Напомним, 12 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен.

При этом 11 августа на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий также получил ранения.

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