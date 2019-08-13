Начальник Генштаба представил военным на Донбассе нового командующего ООС

Фото: скриншот видео

В понедельник, 12 августа, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу Объединенного командного пункта Объединенных сил новоназначенного командующего ОС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Хомчак также напомнил, что Указом президента Украины №578 от 5 августа 2019 генерал-лейтенант Александр Сырский назначен Командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Реклама

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины выразил убеждение в том, что личный состав Объединенных сил во главе с генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко дальнейшем продолжит выполнять на высоком уровне важнейшую из задач, стоящую сегодня перед Вооруженными Силами Украины и в целом, государством", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назначил Сырского командующим Объединенными силами на Донбассе. Отметим, что в начале 2015 года Александр Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Читайте также интервью сайта "Сегодня" с командующим ООС: "Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции".

Смотрите также сюжет, как Зеленский впервые посещал передовые позиции ВСУ на Донбассе:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама