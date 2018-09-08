Боевики на Донбассе за день шесть раз открыли огонь

В результате боевых действий потерь среди украинских военнослужащих не допущено

В течение дня, с 07.00 до 18.00 часов российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вооружение, запрещенное минского соглашениями, не применялось. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Марьинка, Гнутово и Лебединский", – отмечено в сообщении.

В результате боевых действий в течение дня потерь не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Как сообщалось, на протяжении минувших суток, 7 сентября, боевики в зоне операции Объединенных сил устроили 32 обстрела позиций ВСУ. В ходе боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, 6 сентября боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако среди украинских военных обошлось без потерь.

А 5 сентября боевики устроили 31 обстрел, но запрещенного "Минском" вооружения также не применяли. При этом в ходе боевых столкновений один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.