Боевики в три раза увеличили число обстрелов: противник и ВСУ несут потери

За прошлые сутки два боевика были уничтожены, еще пятеро – ранены

За прошлые сутки, 5 сентября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 31 раз открывали огонь по позициям наших войск. Однако запрещенное "Минском" вооружение противник не применял.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Несмотря на действие "школьного" перемирие, противник ежедневно увеличивает количество обстрелов.

Так, за прошлые сутки враг обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское Новотошковское и Золотое (на Луганском направлении), Шумы и Новгородское (под Горловкой), Опытное, Пески, Красногоровка и Марьинка (под Донецком), Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино (на Мариупольском направлении).

Также боевики цинично обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор Красногоровки, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом. Силами военнослужащих и подразделения ГосЧС Украины, привлеченного в состав Объединенных сил, пожар был локализован.

При ведении боевых действий за прошлые сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще трое получили ранения.

По данным разведки, за прошлые сутки два боевика были уничтожены, еще пятеро – ранены.

С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, на Мариупольском направлении – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Чермалык и Водяное. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, сутками ранее 4 сентября, боевики заметно обострили ситуацию на Донбассе и понесли потери. Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. Один оккупант был уничтожены и еще двое – ранены.

3 сентября оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, однако запрещенное "Минском" оружие противник не применял. При ведении боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ответным огнем два боевика было уничтожены, еще двое – ранены.

2 сентября боевики обострили ситуацию на Донбассе и понесли заслуженные потери. Оккупанты 16 раз открывали огонь по украинским военным. ВСУ потеряли ранеными и травмированными восемь человек, у противника – девять "300-х" и "200-х".

1 сентября, оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещенное "Минском" вооружение противник при этом не применял, но все равно нарвался на "ответку" – три боевика были уничтожены, еще двое ранены.