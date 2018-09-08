Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец

На протяжении минувших суток, 7 сентября, боевики в зоне операции Объединенных сил устроили 32 обстрела позиций ВСУ. В ходе боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении вблизи населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Южное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.

"В ходе боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения", – уточнили в штабе. При этом, по данным разведки, за сутки были уничтожены трое боевиков.

Напомним, 6 сентября боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако среди украинских военных обошлось без потерь.

А 5 сентября боевики устроили 31 обстрел, но запрещенного "Минском" вооружения также не применяли. При этом в ходе боевых столкновений один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.