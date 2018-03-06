Боевики на Донбассе затеяли масштабные учения – Минобороны

Боевики на Донбассе начали командно-штабные тренировки, рассказал 6 марта во время брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, в программу учений входят, кроме прочего, огневые занятия и учения по подготовке диверсионно-разведывательных групп.

"По информации Главного управления разведки Минобороны в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ, в Ростове-на-Дону, в так называемых частях и соединениях российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины с 5 марта начато проведение ряда командно-штабных тренировок, специальных учений и других мероприятий, в том числе комплексных тактико-огневых занятий и учений по подготовке диверсионно-разведывательных групп", – сообщил Гуцуляк.

Спикер Минобороны Украины отметил, что с целью логистического обеспечения мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск с территории РФ на временно оккупированную территорию востока Украины было перемещено 13 цистерн с горюче-смазочными материалами – всего 780 тонн, – и 8 платформ с вооружением и военной техникой.

Напомним, ранее в украинском Генштабе заявили, что АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса. При этом новый закон предполагает переход управлением военной операции штабу Объединенных сил, который сможет задействовать не только военных, но и спецслужбы – но решение о прекращение Антитеррористической операции принимают в СБУ.

Как сообщалось, на днях в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.