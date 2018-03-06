АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса – Генштаб

Решение о прекращение Антитеррористической операции могут принять только в СБУ, отметил Бобров

Закон о деоккупации Донбасса предполагает переход управлением военной операции штабу Объединенных сил, который сможет задействовать не только военных, но и спецслужбы. Таким образом АТО на востоке Украины пока не прекращается. Об этом заявил офицер Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ Юрий Бобров.

По его словам, решение о прекращение Антитеррористической операции принимают в СБУ.

"Необходимо разделять понятие антитеррористическая операция (и операция Объединенных сил – ред.). Антитеррористическая операция предусмотрена законом о борьбе с терроризмом, и она объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Эта операция была объявлена в 2014 году, и она продолжается. Вне зависимости от выполнения норм закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Я уверен, что антитеррористическая операция продолжиться", – сказал Бобров.

Также он отметил, что и штаб Объединенных сил будет иметь право привлекать украинские спецслужбы для выполнения закона по деоккупации Донбасса.

Напомним, 25 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон по Донбассу, которым теперь военные действия на Донбассе обозначаются как операция Объединенных сил. Пока уже почти четыре года Антитеррористической операцией на Донбассе формально руководит Служба Безопасности Украины.

Недавно сайт "Сегодня" писал, что изменит закон о реинтеграции Донбасса.