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Боевики накрыли огнем украинских военных: есть раненые

14 сентября, 08:39

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести

/ Фото: Getty Images

В пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • четыре раза неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Марьинки – из снайперского и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Талаковки – из стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Опытного – из автоматического гранатомета;
  • вблизи Верхнеторецка – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
  • неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Гнутово – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них – один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм;
  • вблизи Майорска – из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;
  • четыре раза неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм.
  • вблизи Хутора Свободного – применил противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Напомним, 12 сентября на Донбассе погиб спецназовец СБУ, 33-летний старший лейтенант Иваньков.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

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