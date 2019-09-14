Боевики накрыли огнем украинских военных: есть раненые

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести

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В пятницу, 13 сентября, боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из снайперского и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Талаковки – из стрелкового оружия;

дважды вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного – из автоматического гранатомета;

вблизи Верхнеторецка – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них – один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

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в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска – из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия;

четыре раза неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм.

вблизи Хутора Свободного – применил противотанковый ракетный комплекс.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из миномета калибра 120 мм.

Напомним, 12 сентября на Донбассе погиб спецназовец СБУ, 33-летний старший лейтенант Иваньков.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

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