На Донбассе погиб спецназовец СБУ: стали известны подробности

Старший лейтенант Александр Иваньков

Во время операции Объединенных сил на Донбассе погиб сотрудник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ Александр Иваньков.

Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского горсовета и Коломыйской РГА Ивано-Франкой области, волонтер Оксана Вандич.

Старший лейтенант Иваньков

По ее словам, 33-летний старший лейтенант Иваньков был участником боевых действий, являлся сотрудником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

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"Погиб на боевых, защищая Украину", – сообщила волонтер и добавил, что встреча тела в Коломые состоится в субботу 14 сентября, похороны героя пройдут на следующий день.

Напомним, 12 сентября от пули снайпера также погиб боец батальона "Донбасс" Нацгвардии Валерий Шатурский.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Также сообщалось о гибели четырех морпехов под Павлополем.

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