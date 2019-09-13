Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

На Донбассе погиб спецназовец СБУ: стали известны подробности

13 сентября, 19:08

Житель Прикарпатья погиб на боевых, сообщает волонтер

Старший лейтенант Александр Иваньков

Старший лейтенант Александр Иваньков

Во время операции Объединенных сил на Донбассе погиб сотрудник Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ Александр Иваньков.

Об этом сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского горсовета и Коломыйской РГА Ивано-Франкой области, волонтер Оксана Вандич.

Старший лейтенант Иваньков

По ее словам, 33-летний старший лейтенант Иваньков был участником боевых действий, являлся сотрудником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Реклама

"Погиб на боевых, защищая Украину", – сообщила волонтер и добавил, что встреча тела в Коломые состоится в субботу 14 сентября, похороны героя пройдут на следующий день.

В тренде
Новая "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина": онлайн-трансляция

Напомним, 12 сентября от пули снайпера также погиб боец батальона "Донбасс" Нацгвардии Валерий Шатурский.

Также сообщалось, что 11 сентября, в ночном бою под Волновахой погибли два морпеха из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ – Николай Обуховский и Александр Линчевский. Противник плотным огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов прикрывал работу своего снайпера, в результате наши воины получили несовместимые с жизнью ранения.

Также сообщалось о гибели четырех морпехов под Павлополем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ Донбасс Прикарпатье коломыя спецназовец потери ВСУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)Украина
Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире: стали известны подробности
Шесть украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире: стали известны подробностиУкраина
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемого
Изнасилование школьницы в Харькове: копы задержали подозреваемогоХарьков
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия

Новости партнеров

Loading...