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Боевики не пропускают людей в ОРДЛО: на пункте пропуска "живут" 15 человек (фото)

19 июля, 17:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели установили палатки для пребывания там граждан

Боевики на Донбассе выборочно пропускают людей через пункт пропуска. Многие из них не могут выехать с оккупированной территории или же вернуться туда домой. На КПВВ "Новотроицкое" украинские спасатели установили палатки для людей, которые не смогли пересечь линию разграничения. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Пресс-служба отмечает, что там находятся 15 человек, в том числе двое детей.

"За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ "Новотроицкое" спасатели оказали помощь 15 гражданам, среди которых два ребенка. В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным", – сказано в сообщении.

На опубликованных фото видно, что в большой палатке разместили кровати с одеялами. На входе людям мерили температуру.

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Напомним, ранее боевики на Донбассе полностью заблокировали работу пункта пропуска "Новотроицкое".

Позже на линии соприкосновения с пунктом пропуска "Новотроицкое" боевики снова стали пропускать людей через КППВ "Еленовка", однако на выезде образовались огромные очереди.

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Донбасс боевики Новотроицкое КПВВ

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