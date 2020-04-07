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Боевики с беспилотника обстреляли автомобиль с журналистами телеканала "Украина" (фото)

7 апреля, 12:46

Сергей Мартынец

Только журналисты подъехали на одну из позиций ВСУ – враг атаковал

На Донбассе не утихает вражеский огонь и под обстрел попали даже журналисты телеканала "Украина". Об этом сообщил корреспондент телеканала Александр Махов.

По его словам, оккупанты целенаправленно целились именно в автомобиль, поскольку обстрел произошел именно в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку позиции. Автомобиль гражданский, брендированный.

"Оккупанты сбросили снаряд с беспилотника, который упал в метре от автомобиля телеканала. Снаряд разлетелся на несколько мелких осколков. Осколок пробил насквозь боковое стекло автомобиля. Несколько других осколков попали в кузов. В салоне находился я, оператор, водитель и пресс-офицер бригады, которая сопровождала съемочную группу. К счастью, никто не пострадал. Все мы сразу укрылись в блиндаже. Армейцы говорят, что в последние дни противник часто проводит аэроразведку с беспилотников", – сообщил Махов.

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Фото: Facebook/Махов

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Напомним, в феврале на Донбассе под обстрел попала съемочная группа "Сегодня". Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Донбасс журналисты боевики обстрелы беспилотники

Источник: Сегодня

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