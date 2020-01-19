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Боевики обстреляли силы ООС из тяжелой артиллерии

19 января, 20:39

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

/ Фото: Сегодня

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"Сегодня, 19 января, вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом обстрелов участков разведения сил и средств не было.

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Боевики в ходе обстрелов использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщалось, по состоянию на 12:00 воскресенья было зафиксировано два обстрела.

Напомним, за прошлые сутки, 18 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще 10 – получили ранения.

Ранее разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: обещают высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" из пушек обстреляли оккупированную Голубовку и состряпали фейк о ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики артиллерия обстрелы ОРДЛО ООС

Источник: Сегодня

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